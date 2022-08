ITAPEMIRIM | Prefeito e delegado conversam sobre a segurança pública

O prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio da Rocha Sales, recepcionou em seu gabinete na manhã desta quinta-feira, 25, o delegado chefe da 9ª Delegacia Regional da Polícia Civil (Itapemirim), Dr. Djalma Lemos, para uma conversa sobre a Segurança Pública do município.

A Delegacia de Itapemirim conta com o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam), que atende às ocorrências relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher. O objetivo da reunião foi aproximar este setor aos serviços prestados pela Casa Rosa, da Prefeitura.

Na ocasião foi debatido ainda sobre migração do serviço de emissão de identidade, que até então ocorria na Delegacia, para a Casa do Cidadão. O município está ajustando a questão do espaço físico, e irá disponibilizar servidor, para que após treinamento da Polícia Civil, inicie, o quanto antes, as emissões do documento.