ITAPEMIRIM | Prefeitura faz campanha para coleta e destinação final de pneus e vidros

today10 de novembro de 2021 remove_red_eye63

Reciclagem de vidros e pneus. Para reduzir o impacto ambiental e dar destinação correta para os resíduos, a Secretaria de Meio Ambiente de Itapemirim promove de 16 a 19 de novembro, entre 9h e 16h, uma campanha de recolhimento de vidros e pneus para reciclagem. Os residuos podem ser descartados em dois pontos no municipio.

O recolhimento será feito nos pontos de coleta voluntária (PEV) instalados em postos de combustíveis. Um deles, na Avenida Itapemirim, 1162, em Itaipava, e o outro, na Avenida Cristiano Dias Lopes Filho, nº 18, no Centro (Vila).

Durante a campanha, os técnicos da Educação Ambiental da SEMMA vão realizar um trabalho de conscientização e orientação sobre o descarte correto de pneus e vidros. A ação também vai contar com a parceria de uma empresa privada, que disponibilizará uma equipe e caminhão para o recolhimento dos resíduos.

“A maioria dos vidros e pneus são destinados incorretamente causando muitas vezes poluição ao meio ambiente. Essa campanha vem no sentido de sensibilizar a população, que com o destino final adequado, esses resíduos podem ser reciclados”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Jean Paz Roza.

E ponderou: “É desta forma que estaremos preservando o meio ambiente. A nossa intenção é enviar o máximo possível destes resíduos para a reciclagem”, destacou.

Estudo de uma universidade holandesa aponta que são fabricados diariamente cerca de 2 milhões de novos pneus no mundo. No Brasil, são descartados cerca de 17 milhões de pneus por ano, o que corresponde a 0,5% do lixo urbano.