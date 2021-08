Itapemirim | Prefeitura vai iniciar obras do trecho final do contorno de Itaipava

As obras do contorno de Itaipava, em Itapemirim, serão iniciadas nos próximos dez dias. A Ordem de Serviço para execução do trecho final entre a ES-060, no córrego do Pinto, até a ES-487, foi assinada na manhã desta terça-feira (17) pelo prefeito Thiago Lopes. As intervenções vão contemplar 9,6 km de extensão viária com obras de pavimentação e drenagem.

“Essa Ordem de Serviço é fundamental porque se refere a conclusão da rodovia do contorno, que não só alivia o trânsito pesado de veículos vindos da capital ou de outros municípios, como também servirá para o escoamento da produção agrícola e do pescado”, destacou o prefeito.

E continuou: “É uma rodovia importante tanto do ponto de vista econômico quanto turística, pois facilitará o acesso da BR-101 ao Distrito de Itaipava e todo o nosso balneário”, avaliou.

A Ordem de Serviço foi emitida durante a realização de um evento na Praça Antônio Bianchi, em Itaipava, em meio a um pool de programas e serviços oferecidos pela Prefeitura de Itapemirim. Entre os serviços foi realizada uma ação de vacinação contra Covid-19 para o público a partir dos 25 anos.

A unidade móvel do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) também permaneceu no local para o cadastramento de famílias interessadas em receber cestas básicas emergenciais, colchões, além de atendimentos médicos com um clínico geral.

Também foram iniciadas a temporada de pré-inscrições para os programas sociais na área pesqueira com a entrega do kit primeiros socorros, balsas salva-vidas, fornecimento de gelo e o óleo subsidiado para as embarcações já cadastradas, além de marcação de consultas médicas relativas ao programa de saúde do pescador. Mais de 1,5 toneladas de peixes variados foram distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade.

Uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social atuou no atendimento de interessados em abrir microempresas, com orientações sobre o pequeno empreendedor individual e a captação do crédito. Técnicos de Meio Ambiente promoveram uma ação de conscientização sobre o projeto Raízes, que estabelece que a cada criança nascida em Itapemirim uma árvore é plantada.

Solicitações para serviços de esgotamento sanitário, recolhimento de entulhos, latão de lixo, troca de tampa de bueiro e manutenção elétrica também foram atendidas pelos servidores da Administração Regional de Itaipava.

Participaram da solenidade o vice-prefeito Nilton César Soares Santos, os deputados estaduais Emílio Mameri e Rafael Favatto, além dos vereadores Paulo Sérgio de Toledo Costa, Lucimar Alves Soares, Erasto da Costa Rocha e Júlio César Ferreira de Magalhães, além de secretários municipais, lideranças comunitárias e moradores.