ITAPEMIRIM | Procon ITA dá orientações sobre negociação de dívida de 7 a 31 de março

today4 de março de 2022 remove_red_eye62

No período, os consumidores vão realizar as negociações diretamente com os bancos credores.

O consumidor terá uma boa chance para negociar dívidas com as instituições financeiras. É que a partir da próxima segunda-feira (7) até o dia 31 de março, a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), em parceria com o Banco Central, vai realizar um mutirão para negociação de dívidas em atraso com os bancos.

Durante a campanha, o Procon ITA, por meio dos canais de atendimento do órgão, vai prestar todo o esclarecimento e orientação necessária para que o consumidor possa encaminhar, ele mesmo, o processo de negociação diretamente com a própria instituição financeira credora.



“Tudo isso para evitar a cobrança de juros abusivos e cláusulas contratuais que reduzam os direitos dos consumidores ou que impossibilitem o cumprimento da obrigação assumida”, alerta a coordenadora do Procon ITA, Lizandra Santos.



A campanha vai beneficiar o consumidor com dívidas em atraso com instituições financeiras, a serem negociadas pelos canais internos dos bancos e por meio de plataforma de mediação de conflito consumidor.gov.br, que reúne mais de 160 instituições financeiras.



Os canais de atendimento do Procon ITA para orientações são:

Telefone (28) 3529-6357

E-mail [email protected]



O órgão funciona de 8h às 17h, na Rua Padre Leandro, 44, no Centro (Vila de Itapemirim), na Casa do Cidadão. O atendimento ao público para abertura de processo é de 9h às 16h.