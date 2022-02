ITAPEMIRIM | Produtores rurais de quatro localidades recebem ração para gado leiteiro

today16 de fevereiro de 2022 remove_red_eye72

Os insumos foram entregues no Gomes, Fazenda Velha, Santo Amaro e da Vila de Itapemirim.

Os produtores rurais de pelo menos quatro localidades receberam lotes de ração balanceada ao longo desta semana. Na manhã desta quarta-feira (16) foi a vez dos produtores da Vila de Itapemirim, região central da cidade. Ao todo, foram distribuídos mais de 1.800 sacos do farelo.

Também receberam os insumos relativos ao mês de fevereiro os produtores das localidades do Gomes, Fazenda Velha e Santo Amaro. A ração balanceada é destinada a alimentação do gado.



Além de impulsionar a produção leiteira, o farelo gera renda para o homem do campo, já que é o item mais caro da composição de gastos com a criação agropecuária.



O programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura, beneficia mensalmente 403 pequenos e médios produtores rurais de Itapemirim que estão cadastrados junto à Prefeitura.



“O nosso esforço é para que as entregas obedeçam a um cronograma que beneficie todos os produtores cadastrados e alavanque a produção da nossa bacia leiteira”, pontuou o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Clodoaldo Leal Ferreira.