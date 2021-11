Itapemirim programa ações de conscientização contra o abandono de animais

today24 de novembro de 2021 remove_red_eye50

Cuide bem do seu pet. Itapemirim aderiu à campanha de conscientização contra o abandono dos animais. O Dezembro Verde é realizado ao longo do mês com um apelo para o combate ao abandono e aos maus-tratos contra os bichinhos. Durante o mês estão sendo programadas várias ações educativas.

O objetivo da campanha é estimular a guarda responsável dos bichos de estimação e chamar atenção para o problema do abandono de cães e gatos em ruas, avenidas e parques do município.

Durante o mês de dezembro, palestras e ações educativas estão sendo organizadas em unidades da rede de ensino municipal para a conscientização sobre a importância do tema. No dia 1º de dezembro uma palestra será realizada na Escola Narciso Araújo, no Centro.

A pratica de maus-tratos contra animais domésticos ou silvestres, sejam nativos ou exóticos, é tipificado como crime pelo artigo 32 da Lei Federal 9.605/98. A pena de detenção é de até cinco anos para quem comete o crime contra os animais.

Entre as condutas que tipificam a ação delituosa estão abandonar, ferir, mutilar, envenenar, deixar sem alimentação e água, além de mantê-los em locais sem espaço para circulação e higiene, expô-los ao sol, chuva ou frio.

“A campanha é realizada entre os meses de dezembro e janeiro, período em que ocorre um aumento no número de abandonos devido às férias e viagens”, detalhou o responsável técnico da Unidade de Vigilância de Zoonoses, médico veterinário, Auristone de Paula Viana.

E continuou: “Abandonar os animais é crime. Todo animal merece respeito e cuidados”, advertiu. A Organização Mundial de Saúde estima que mais de 30 milhões de cachorros e gatos estão em situação de abandono no país.

A legislação prevê pena de três meses a um ano de detenção para quem pratica os atos contra animais. A pena é aumentada de um sexto a um terço se o crime causa a morte do animal.