Itapemirim | Programa garante registro dos bebês no Hospital Menino Jesus

today20 de outubro de 2021 remove_red_eye75

Mais comodidade e conforto. A partir desta quarta-feira (20), as mamães que dão à luz no Hospital Materno Infantil Menino Jesus, ao receberem alta, já saem com a certidão de nascimento do bebê lavrada na própria unidade hospitalar.

O pequeno Samuel estreou o novo serviço do hospital ao ter os documentos emitidos nesta quarta-feira (20), incluindo o CPF, de forma eletrônica, dois dias após o seu nascimento, por meio do “Programa Bem Nascer”, desenvolvido pela Prefeitura de Itapemirim em parceria com o Cartório de Registro Civil de Itaipava.

A mamãe antes mesmo do nascimento do pequeno Samuel também recebeu do município um kit com itens básicos necessários para os primeiros meses de vida do bebê, como fraldas, talco, sabonete e até pomada para assadura, além da banheira e de um carrinho para crianças recém-nascidas.

O Hospital Menino Jesus, que é gerido pela Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, realiza 300 partos por mês. Em média, 8 bebês nascem por dia na unidade.