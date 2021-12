Itapemirim promove feiras orgânicas de verão em dois bairros do município

As feiras são realizadas às sextas-feiras, na Vila; e às quartas, em Itaoca, sempre de 8 às 11h.

Produtos orgânicos direto do campo para a mesa da população. Para oportunizar a venda e gerar renda para o pequeno produtor rural, a Prefeitura de Itapemirim vai reativar, a partir desta sexta-feira (10), o Programa Municipal “Feira de Verão”. Uma das feiras será realizada semanalmente às sextas-feiras, em Itaoca; e a outra, às quartas-feiras, na Vila (Centro), sempre de 8 às 11h.

Às quartas-feiras, a “Feira de Verão” funcionará na Rua Crisanto de Araújo, na Vila de Itapemirim (Centro). Já às sextas-feiras, o projeto estará em Itaoca, próximo a ponte da Avenida Itapemirim.



“Além de gerar renda, ofertar produtos mais baratos e saudáveis para a população, a feira também é uma boa oportunidade para escoar o excedente da produção no campo”, explica a coordenadora do Núcleo de Gerenciamento da Agricultura Familiar (Nagrif), Luciana Peçanha Lopes.



O projeto é uma promoção da Prefeitura de Itapemirim, por meio do Nagrif, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura.