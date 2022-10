ITAPEMIRIM | Prorrogado prazo de cadastro dos feirantes da agricultura familiar

Os feirantes da agricultura familiar do programa municipal de economia solidária “vale feira”, de Itapemirim, terão mais alguns dias para realizarem o cadastro da Prefeitura. É que o prazo, que seria de 20 a 28 de outubro e de 01 a 04 de novembro de 2022, foi prorrogado.

Os interessados poderão comparecer no período de 07 a 11 de novembro, no Núcleo de Gerenciamento da Agricultura Familiar – NAGRIF, localizado ao lado do CRAS, na Avenida Cristiano Dias Lopes Filho, Vila Nova, de 09 às 17 horas.

É necessário apresentar os seguintes documentos:

– CPF, RG, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho (inclusive das páginas 12 e 13 para verificar a existência de vínculo empregatício) e Comprovante de Residência Atualizado;

– Documento comprobatório da propriedade rural;

– No caso do Contrato de Parceria Rural ou Arrendamento Rural, cópia do contrato devidamente registrado;

– Cópia em branco do Talão do Produtor – MODELO 04 ou Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica;

– DAP – Declaração de Aptidão ao Pronaf;

– Inscrição Estadual (FACA);

– ITR 2022;

– INCRA 2022;

– Planta do Terreno ou Croqui;

– Certidão Negativa Municipal, Estadual, Federal e Trabalhista;

– Protocolo da Vigilância Sanitária;

– Procuração com poderes específicos e com firma reconhecida por autenticidade na ausência do titular da matrícula.

– Havendo Contrato de Parceria Rural na forma do Estatuto da Terra, que pressupõe que o parceiro outorgante e o parceiro outorgado efetivamente partilhem os lucros, só será aceita inscrição pela área do terreno discriminada no documento.

– Em caso de Contrato de Arrendamento Rural não poderá haver duplicidade de cadastro da mesma área.