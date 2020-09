Itapemirim realiza mutirão de limpeza e retirada de algas na Lagoa Guanandy

Visando limpar e preservar um dos lugares mais encantadores de Itapemirim, a prefeitura municipal está realizando desde a última quinta-feira uma limpeza da Lagoa Guanandy. Essa sempre foi procurada por turistas, mas nunca com tanta frequência como nos últimos anos, devido ao cuidado que o município emprega, a essa espetacular área de proteção ambiental, que recebe atenção durante o ano todo.

A Lagoa Guanandy, localizada próxima à comunidade do Gomes, possui praias de areia branca e água avermelhada. Cercada por uma exuberante vegetação de restinga, e é muito procurada por banhista nos dias de calor.

Segundo o Diretor da Defesa Civil de Itapemirim, essa etapa da limpeza busca retirar o excesso de algas que acumulam no local, prejudicando a oxigenação da água, e consequentemente ocasionando a morte de peixes. Além da retirada das algas, haverá retirada de rejeitos e um controle técnico para controlar a floração de algas.

Segundo Jean Paz Rosa, Secretário de Meio Ambiente, a limpeza serve como controle ambiental da lagoa, uma vez que essas algas presentes trazem desequilíbrio ecológico. “As algas comprometem a lagoa, pois diminui a penetração dos raios solares, prejudicando o equilíbrio ecológico”, argumenta o Secretário.

As águas da lagoa Guanandy apresentam naturalmente coloração amarelada/escura. Essa coloração se dá porque as águas são tingidas por ácidos húmicos liberados nos processos de decomposição de sedimentos orgânicos. A lagoa recebe naturalmente uma grande quantidade de folhas, arbustos e troncos, que são dissolvidos e decompostos. Nesse processo, ocorre a liberação de ácidos que dão à água aquela cor de chá. Outro fator importante é que o terreno do entorno é composto por material arenoso (areia branca), por isso, a lagoa não sofre com problemas de erosão das margens como ocorre nos rios, isso faz com que suas águas não assumam coloração barrenta.

Banhistas podem frequentar a Guanandy?

Segundo a Secretaria Municipal de Defesa Social de Itapemirim, os banhos são seguros, pois a água é limpa e desprovida de qualquer poluição. Os banhos são liberados, e durante todo o ano a Lagoa Guanandy conta com os serviços de guarda-vidas.

A lagoa fica na localidade de Gomes, distrito de Itaipava, e seu acesso deve ser pela Rodovia do Sol, entre a Praia de Itaoca, em Itapemirim, e a Praia do Pontal, em Marataízes.