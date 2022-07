Itapemirim recebe investidores do ramo da Pesca que planejam se instalar na cidade

Itapemirim é considerado o maior polo pesqueiro do estado do Espírito Santo, e um dos maiores do Brasil. Visando tratar sobre este potencial do Município, os empresários Ermes Luiz Francisco Mattos e Denise Mattos, proprietários da Empresa Porto Seguro Comércio de Pescados LTDA, que atua no ramo do comércio e beneficiamento de pescados no âmbito nacional e internacional, acompanhados por seu corpo técnico e jurídico, estiveram nesta quarta-feira (13) na Prefeitura de Itapemirim, onde foram recebidos pelo Prefeito, Dr. Antônio Rocha, o vice-prefeito, Fábio Pereira (Dagata), e a Secretária de Meio Ambiente, Kamila Ladeira.

A empresa apresentou um projeto visando a instalação de indústria do pescado no Município, o que envolve desde a captura, o beneficiamento do pescado, as farinhas e óleos, e também o mercado de pet food. “A cidade de Itapemirim fomenta a produção de Atum e Meca para todo o Brasil. A nossa empresa pretende se instalar aqui, e fazer com que os produtos dos Pescadores Capixabas sejam comercializados em muito mais lugares”, salientou a empresária Denise Mattos.

Além de apresentar detalhadamente o projeto sobre a possível instalação da empresa, que inicialmente pretende gerar cerca de 120 empregos, foi servido um menu degustação com variados produtos que fabricam, como por exemplo o presunto de atum.

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) aponta que, nos últimos anos, o peixe está mais presente na alimentação das populações, o que aumenta a expectativa de que o consumo e a produção também aumentem.

“A fim de abastecer a demanda crescente desse mercado, contribuindo para o desenvolvimento das diversas atividades pesqueiras, Itapemirim não medirá esforços para acolher investidores que desejam se instalar em nossa cidade, gerando emprego e renda para a nossa população. Temos um compromisso de trazer empresas e gerar emprego e renda para o povo de Itapemirim. Vamos estudar a possibilidade de criar incentivos fiscais, entre outros itens apontados pela empresa, que estiverem dentro da legalidade, a fim de oportunizar essa e outras instalações”, destacou Dr. Antônio Rocha, que se colocou à disposição para ouvir os pescadores e demais representantes do setor pesqueiro.