Itapemirim recebe investimentos do Governo do Estado com destaque para nova UPA

today9 de janeiro de 2026 remove_red_eye62

O município de Itapemirim recebeu, nesta sexta-feira (09), uma série de entregas e anúncios de investimentos do Governo do Estado, com destaque para a assinatura da ordem de serviço para a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Porte I. A obra foi autorizada pelo governador Renato Casagrande durante agenda oficial no município.

A UPA terá funcionamento 24 horas e capacidade para atender cerca de 44 mil habitantes, com 12 leitos de observação e dois leitos de sala vermelha, ampliando e qualificando o atendimento às urgências e emergências na região. Os recursos serão repassados em parcelas, com conclusão prevista até dezembro de 2026.

Na área de esporte e lazer foram autorizadas a reforma da quadra do Assentamento Nova Safra, com investimento de R$ 1,3 milhão, e a construção de um Campo Bom de Bola no bairro Nametala Ayub, no valor de R$ 838 mil. O município também recebeu um playground para a Praça Domingos José Martins e quatro academias populares.

Na assistência social foi entregue a ampliação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), com investimento de R$ 377 mil, fortalecendo o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade.

Também foram concluídas obras de revitalização da sinalização viária na sede e nos distritos de Itaoca, Itaipava e Gomes, com investimento superior a R$ 1,8 milhão, voltadas à melhoria da segurança e da mobilidade urbana.

foto Mateus Fonseca/Governo-ES