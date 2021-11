Itapemirim restaura pavimento em via estadual para atender demanda da população

Uma força tarefa criada pela Prefeitura de Itapemirim com mais 50 homens e equipamentos iniciou, na manhã desta quarta-feira (17), a execução de serviços de restauração do pavimento ao longo da Avenida Rafael Vale dos Reis, via de circunscrição estadual, com aproximadamente 4 km de extensão, em Itapemirim.

Com o bom tempo, condição indispensável para uma intervenção eficaz, a Prefeitura se comprometeu a executar os reparos em uma via estadual em parceria com o Governo do Estado.

As equipes operacionais do município estão priorizando as áreas mais críticas, com cerca de 1 km de extensão, a partir do Parque de Exposições, na Avenida Rafael Vale dos Reis, até a sede do Executivo Municipal, no Centro.

O trabalho está sendo executado pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (Semou) com a ajuda de máquinas compactadora e pá-carregadeira, além de todo o material utilizado para a restauração da camada asfáltica.

“Estamos trabalhando para atender uma demanda da população e sanar os prejuízos causados pelas chuvas das últimas semanas”, enfatizou o secretário municipal de Obras e Urbanismo, Fernando Travisani.

E continuou: “E para a execução desse trabalho, o município já contratou empresa especializada, bem como todo o material necessário para a restauração do pavimento em vias danificadas pelas chuvas e pelo intenso tráfego de veículos”, pontuou.