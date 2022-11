ITAPEMIRIM | Restauração da Matriz Nossa Senhora do Amparo receberá recurso do Funcultura

O projeto de restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo, elaborado pela Prefeitura de Itapemirim, foi contemplado na seleção das propostas para a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo no âmbito do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo – FUNCULTURA.

O valor de R$ 157.000,00 será disponibilizado pelo Governo do Estado do Espírito Santo para que seja realizada a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de restauro da Matriz. De acordo com o plano de trabalho, a licitação deverá ocorrer até o mês de janeiro de 2023.

A Matriz Nossa Senhora do Amparo foi concluída no ano de 1855 e tombada como bem imóvel de valor Histórico e Cultural do Espírito Santo no ano de 2011, tornando-se então, Patrimônio Histórico Estadual. Toda em estilo barroco, faz parte da história do Espírito Santo.

A Vila de Itapemirim, sede do Município, tem marcas do início da colonização do Sul do Espírito Santo e a igreja tem uma grande influência nos costumes dessa época. Hoje, ela tem não só uma importância religiosa, mas também histórica, paisagística e arquitetônica. A fachada remete ao passado e em seu interior é possível encontrar imagens que resistem a ação do tempo, que passam dos 300 anos.