ITAPEMIRIM | Secretaria de Interior fecha o mês com 269 atendimentos

today4 de agosto de 2022 remove_red_eye32

Através da Secretaria de Interior, a Prefeitura de Itapemirim realizou no mês de julho de 2022, um total de 269 atendimentos. Foram realizados 82 esgotamento de fossa, 36 atendimentos com caminhões (cargo, truck, toco, e pipa) e 73 serviços com as máquinas retroescavadeira e patrol.

Com crescente demanda, por questões climáticas, foram realizados ainda serviços emergenciais: 62 limpezas em bebedouro de animais, 7 desassoreamento de poços e 9 covas para enterrar animais.

Foram atendidas diversas localidades: Frade, Assentamento, Safra, Gomes, Itaoca, Ilha do Gato, Ilha do Leandro, Graúna, Sapucaia, Calafate, Rio Muqui, Brejo Grande do Sul, Brejo Grande do Norte, Bom Será, Vargem Grande, Santa Helena, Taquaral, Afonso, Limão, Beira Rio, 3° Distrito Itapecoá, Garrafão, Córrego do Ouro, Caxeta, Palmital, Santo Amaro, Fazenda Velha, Cohab, Barbados, Coqueiro e Paineiras.

“Estamos com grande demanda, e não vamos medir esforços para continuar trabalhando pelo nosso interior”, afirmou o Secretário Valtemar Gomes da Silva.