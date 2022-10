ITAPEMIRIM | Secretário de Saúde apresenta situação financeira crítica aos vereadores

Uma reunião técnica, realizada no auditório da Prefeitura de Itapemirim, levou muita preocupação ao legislativo Municipal. É que o Secretário de Saúde, Joseli José Marquezini, apresentou aos vereadores um relatório técnico completo e detalhado, com a situação financeira da saúde no Município.

De acordo com os dados apresentados, o orçamento previsto para a secretaria no ano de 2022 foi de R$ 72.773.577,92 (setenta e dois milhões, setecentos e setenta e três mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), no entanto, até 30 de junho de 2022 o poder executivo já havia comprometido um total de R$ 63.560.926,68. Ou seja: nos seis primeiros meses foram gastos 87,34% do orçamento de todo o ano, restando a partir de 01 de julho, quando a atual administração assumiu, o saldo orçamentário de R$ 9.212.651,24 para concluir os próximos 06 (seis) meses do exercício.

Esses números, exorbitantes, criaram uma realidade extremamente delicada de ser administrada, e gerida, em uma pasta de tamanha importância e complexidade. “Estamos em dívida financeira, e também com a população, já que temos pessoas aguardando há dois anos por exames”, disse o Secretário.

Vale salientar que o Município tem três contratos com a Santa Casa. Sendo eles, de “Gestão do Hospital Menino Jesus”, no valor de R$ 18.000.000,00; da “UTI Hospital Menino Jesus”, no valor de R$ 5.760.000,00; e o da “Hemodiálise Hospital Menino Jesus”, um total de R$ 4.200.000,00. Sendo assim, só com o hospital Menino Jesus, o gasto é de R$ 27.960.000,00. Além destes, a administração municipal conta ainda com o contrato do “Consórcio SIM Expandida Sul”, no valor de R$ 10.000.000,00.

Participaram da reunião os vereadores Alcione de Amorim Gomes, Antônio Carlos Helvécio, Erasto da Costa Rocha, João Bechara Netto, Júlio César Ferreira de Magalhães, Lucimar Alves Soares, Paulo Sérgio de Toledo Costa e Renildo Nascimento Peçanha.