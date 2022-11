Itapemirim sedia capacitação para SAAE’s da região sul do ES

today7 de novembro de 2022 remove_red_eye54

O Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo (CISAGES), iniciou nesta segunda-feira (07), em Itapemirim, a realização do curso de capacitação para Operadores de Estações de Tratamento de Água – ETA Região Sul, com objetivo de qualificar os profissionais das autarquias, ampliando seus conhecimentos, compreendendo a estrutura física e organizacional de sua operação.

A abertura do curso contou com a presença do Prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio da Rocha Salles, Superintendente Estadual da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) no Espírito Santo, Ayrton Silveira Júnior, Diretor Executivo do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo (CISABES), André Toscano. “Itapemirim está trabalhando para concluir o saneamento básico de Itaoca e Itaipava, e também estamos buscando levar os serviços para outros bairros e interior,” destacou o Prefeito.

O diretor do CISABES destacou que cuidar da qualidade e do tratamento da água é cuidar da saúde. Já o Superintendente Estadual da FUNASA enfatizou a importância de realizar um trabalho eficiente com a destinação final do lixo, parabenizando Itapemirim por estar se preparando para alavancar neste quesito. “Além do resultado ambiental, com a usina de lixo que pretendemos instalar, vamos gerar economia com o transporte e destinação final dos resíduos”, garantiu o Prefeito, enfatizando que atualmente a cidade tem um custo anual de R$ 5.760.000,00 (cinco milhões, setecentos e sessenta mil reais) com os serviços de coleta, transbordo e depósito de lixo.

Participam do curso, que segue até o dia 11 de novembro, servidores dos SAAE’s de Itapemirim, Alegre, Alfredo Chaves, Guaçuí, Ibitirama, Iconha, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul e Vargem Alta.