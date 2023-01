Itapemirim sedia circuito de natação no próximo domingo (29), faça sua inscrição aqui

Acontece no próximo domingo (29), em Itaipava, a 1ª edição do “Circuito Verão de Águas Abertas Itapemirim/FAC” – troféu Ivo Augusto de Souza. A travessia é uma realização da Federação Aquática Capixaba (FAC), com apoio da Prefeitura de Itapemirim, através da Secretaria de Esportes e Lazer.

A prova terá início às 07h na praia de Itaipava, próximo ao Píer dos Pescadores. Até o momento já foram realizadas 75 inscrições, e a expectativa da federação é que ultrapasse 100 atletas inscritos.

Para se inscrever o nadador deve ter mais de seis anos. As inscrições seguem até o dia 25 de janeiro, quarta-feira, pelo formulário eletrônico: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkq5_SfVgpxZW-rjD9iDMaG8bQWAAKIYoWKmfv-LK-Hf1Shg/viewform

Serão (08) oito provas, sendo elas:

– 250 metros = pré mirim: feminino e masculino – 2017 a 2015 – 6/7/8 anos

– 250 metros = mirim: feminino e masculino – 2014 a 2013 – 9/10 anos

– 500 metros = petiz: feminino e masculino – 2012 a 2011 – 11/12 anos

– 500 metros = infantil: feminino e masculino – 2010 a 2009 – 13/14 anos

– 1Km = infantil sênior: feminino e masculino – 2010 a 1993 – 13 a 30 anos

-1 Km = master: feminino e masculino – 1992 acima – 31 anos em diante

– 2Km = infantil à sênior: feminino e masculino – 2010 a 1993 – 13 a 30 anos

– 2Km = master: feminino e masculino – 1992 acima – 31 anos em diante

foto Berkant Akyüz/pexels