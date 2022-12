Itapemirim sediou 1º seminário sul capixaba sobre cana de açúcar

Com o tema “Manejo e Gerenciamento da Propriedade e do Negócio”, o Município de Itapemirim sediou nesta quarta-feira (30), o 1º Seminário Sul Capixaba sobre Cana de Açúcar. Na ocasião foi debatido sobre como aumentar a produtividade das propriedades rurais de cana de açúcar, com a implantação de técnicas de gestão de negócios.

O seminário foi idealizado pelo SEBRAE-ES, em parceria com as Prefeituras Municipais de Itapemirim e Marataízes, Cooperativa Agrícola dos Fornecedores de Cana (COAFOCANA) e, a Usina Paineiras S/A; com o apoio do Sindicato Rural de Itapemirim, da empresa AGROSOLO – Produtos Agropecuários, instituição financeira Cooperativa SICREDI e Incaper-ES.

Em sua palestra, o engenheiro agrônomo, Ds. Produção Vegetal, PMGCA/UFRRJ, Josiel de Barros Carneiro Júnior; abordou o tema: “Manejo e variedades da Cana de Açúcar, com apontamento das tendências do mercado para os próximos anos”. Já a Consultora do SEBRAE/ES, Luciana Schaeffer Abranches, palestrou sobre “Gerenciamento da Propriedade e do Negócio”.

O evento, realizado no Auditório do Centro de Controle de Zoonoses, contou com a presença do Prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio da Rocha Sales; o Secretário de Agricultura de Itapemirim, Romulo Sobrosa; os vereadores Alcione Amorim, João Bechara Neto e José Lima. Participaram ainda o Secretário de Agricultura de Marataízes, Anderson Gouveia; a Analista Técnico do Sebrae, Luciana Nogueira; o Diretor da Usina Paineiras, Antônio Carlos Freitas Júnior, e o Presidente da Cooperativa Agrícola dos Fornecedores de Cana, Luciano Henriques; o Presidente do Sindicato de Cachoeiro de Itapemirim, Wesley Mendes; o Secretário de Agricultura de Rio Novo do Sul, André Barros e o Secretário de Agricultura de Atílio Vivacqua, Ernandes Bitencourt.