ITAPEMIRIM | Subsídio do óleo diesel para pescadores alcança 300 abastecimentos

today25 de outubro de 2021 remove_red_eye25

O programa que subsidia 25% do óleo diesel para as embarcações pesqueiras alcançou a marca de 300 abastecimentos este ano. De abril a outubro, a Prefeitura de Itapemirim já investiu R$ 450 mil no projeto, beneficiando 172 embarcações com 95 mil litros de óleo combustível.

Os barcos inscritos no programa contam com uma cota pré-estabelecida conforme a capacidade de cada embarcação, cuja norma é estabelecida pelo Decreto nº 15.150/2019, que regulamenta do Programa Óleo do Futuro.

Em média, são abastecidos mensalmente 50 embarcações. “O programa sem dúvidas é um dos benefícios mais importantes destinados ao pescador de Itapemirim, principalmente com o valor do combustível em alta”, avalia o secretário de Aquicultura e Pesca, Anderson Ferreira Peçanha.



E completou: “Reconhecer a necessidade nesse momento é fundamental para valorizar a pesca em nosso município, ainda mais que muitos dos pescadores teriam grande dificuldade em manter suas atividades sem o benefício”, acrescentou.



Em 2019, o setor foi responsável pela produção de 2,3 mil toneladas de pescado em Itapemirim, entre atum, dourado e outras espécies.