ITAPEMIRIM | Teste da Covid-19 deu postivo para 5% dos 2.060 alunos da rede municipal

11 de fevereiro de 2022

As testagens para detecção da Covid-19 foram realizadas em 40 unidades educacionais do município.

Para garantir um ambiente escolar mais seguro na volta às aulas, a Prefeitura de Itapemirim realizou testagens rápidas de antígeno para detecção de Covid-19 em 40 unidades da rede de ensino municipal. Dos 2.060 alunos testados, 100 foram positivados para Covid-19, aproximadamente 5% dos casos.

As testagens em massa nas escolas estavam sendo realizadas desde a última segunda-feira (7) até esta sexta-feira (11). Após os testes, os alunos e servidores positivados para Covid-19 eram afastados do ambiente escolar por dez dias até o cumprimento do período de isolamento.

“Este monitoramento foi uma ação fundamental do protocolo de biossegurança realizado em cada unidade de ensino aberta em formato de aula 100% presencial”, destacou a secretária Municipal de Educação, Viviane da Rocha Peçanha Sampaio.

E acrescentou: “Diante dos números, reforçamos que não há surto de Covid-19 nas escolas da Rede Municipal de Educação de Itapemirim. O próximo passo agora será a vacinação dos nossos alunos a partir dos 6 anos de idade”, completou.

Todos os professores e funcionários também se submeteram a testes para a detecção da doença antes mesmo do início do ano letivo de 2022, que começou na última quarta-feira (9).

A iniciativa das testagens nas unidades educacionais do município foi ação articulada entre as secretarias municipais de Saúde e de Educação de Itapemirim.