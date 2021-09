Itapemirim | Testes de Covid-19 em mais de 600 alunos de onze escolas municipais

Mais de 600 alunos de onze escolas da rede de ensino fundamental de Itapemirim estão sendo submetidos a testes para detecção da Covid-19. A testagem pelo método RT-PCR (swuab nasal) começou a ser realizada na quarta-feira (1) e se estenderá até o próximo dia 21 de setembro.

Os testes, também conhecidos por swab nasal, serão realizados em alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino de jovens e adultos (EJA), a partir de amostras coletadas no nariz dos pacientes para análise posterior em laboratório.

A ação visa garantir mais segurança para os alunos e professores com o controle e evolução da circulação do vírus Sars-CoV-2 no ambiente estudantil. A testagem nos alunos, com o devido consentimento dos pais, deverá ser ampliada para outras séries do ensino regular do município.

“Mesmo diante de um cenário com o risco baixo da doença, nós ampliamos a testagem, iniciada primeiramente com os alunos, e também aumentamos a cobertura vacinal. Tudo isso para fortalecermos as medidas de enfrentamento contra a Covid-19”, destacou a secretária municipal de Saúde, Elisa Barreto dos Santos Daroz.

A medida proposta partiu das secretarias de Saúde e de Educação do município em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde.