Itapemirim | Times disputam título de futebol amador neste domingo (5)

today4 de dezembro de 2021 remove_red_eye46

Jogos de campeões. Em Itapemirim, quatro times de futebol amador decidem o campeonato municipal neste domingo (5). O primeiro, às 13h, acontece o jogo de abertura com a categoria aspirante. Em seguida, às 15h, é a vez da categoria principal.

Na partida inicial, se enfrentam as equipes do Monte Aghá e a do Botafoguinho. Depois, o Via Real faz o duelo com o time de Campo Acima pela categoria principal.

As disputas pela taça Eraldo da Silva acontecem no estádio José Olívio Soares, na Vila, casa do Atlético de Itapemirim.



A decisão vai contar com uma equipe de arbitragem especial. A partida principal será conduzida pelo árbitro da CBF, Dyorgines Padovani. Já o aspirante terá como árbitro da CBF, Felipe Martins.



O Campeonato Municipal de Futebol Amador começou no dia 24 de outubro com 8 times de várias regiões da cidade. As equipes foram divididas em duas chaves nas categorias aspirante e principal. A competição foi organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Itapemirim.



Serviço

Campeonato Municipal de Futebol de Itapemirim

Data: domingo (5)

Horário: 13h (Aspirante), 15h (Principal)

Local: Estádio José Olívio Soares, na Vila (sede Atlético de Itapemirim)



Jogos

– Monte Aghá x Botafoguinho (Aspirante)

– Via Real x Campo Acima (Principal)