Janete de Sá prestigia o desfile das Escolas de Samba e sai na Boa Vista

A deputada estadual Janete de Sá brilhou no desfile das Escolas de Samba do Espírito Santo no último sábado, dia 03.

Janete é uma apaixonada por carnaval, admira o trabalho incansável dos sambistas e apoia as escolas do Estado durante todo ano. Nascida em Itaquari, Cariacica, a deputada fez questão desfilar mais uma vez pela Independente de Boa Vista. Mas prestigiou, aplaudiu e cantou com cada uma das agremiações, que fizeram um verdadeiro espetáculo no Sambão do Povo.

“Que festa linda, minha gente! A cada ano nosso carnaval está mais bonito e grandioso, fico muito emocionada em ver tanto amor e dedicação e o resultado maravilhoso na avenida. É uma festa cultural que impulsiona o turismo, a economia e trás alegria para o nosso povo”, comemora a deputada.