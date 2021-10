Jogos do Galo da Vila e rodada do campeonato de Itapemirim agitam o domingo (31)

A bola vai rolar solta neste final de semana pelos campeonatos estadual e municipal. No domingo (31), pelo estadual, o sub 17 do Galo da Vila vai enfrentar o Caxias, às 13h, na casa do adversário, em Vitória. O time alvinegro, que está em segundo lugar na competição, disputa a classificação para a segunda fase.

Também pelo estadual, o sub 15 do Atlético de Itapemirim disputa, na mesma categoria, com o Caxias, que joga em casa neste domingo (31), às 15h. O galo precisa vencer a partida para não ficar dependendo de outros resultados, já que está com o mesmo número de pontos do rival.

Já pela segunda rodada do Campeonato Municipal, os gramados de Itapemirim vão ferver com disputas neste domingo (31), a partir das 13h, entre as quatro equipes das categorias aspirante e principal, nos campos de Safra, Brejo Grande, Garrafão e Campo Acima.

O duelo em Safra será entre os times de Córrego do Ouro e o Santo Amaro. Em Brejo Grande, o Botafoguinho pega o Monte Aghá. Em Garrafão, a disputa será entre o time da casa, Garrafão, contra o Vila Real e, em Campo Acima, o Cruzeirinho enfrenta o Unidos de Graúna.

O Campeonato Municipal de Futebol é uma organização da Secretaria de Esportes de Itapemirim.

Serviço

Campeonato Estadual

Sub 17/15: Atlético de Itapemirim x Caxias

Local: Estádio do Caxias, em Maruipe, Vitória

Horários: 13h (sub17) e 15h (sub 15)

Campeonato Municipal

Horário: 13h (Aspirante) e 15h (Principal)

Local (Safra): Córrego do Ouro X Santo Amaro

Local (Brejo Grande): Botafoguinho de B.G X Monte Aghá

Local (Garrafão): Garrafão X Vila Real

Local (Campo Acima): Cruzeirinho de C. Acima X Unidos da Graúna