Jorge Vercillo lança clipe de “Endereço”, com participação de Hitmakers, veja

today27 de janeiro de 2022 remove_red_eye42

Sabe aquela palavra que começa com a letra “f” – e que costuma perder três de suas quatro letras para reticências – ela certamente passará a fazer parte da vida de Jorge Vercillo a partir desta sexta-feira,28, com o lançamento oficial do clipe de sua música, ‘Endereço’. Cantor, instrumentista, compositor, poeta, e agora ator, o artista deixa ainda mais em evidência suas múltiplas facetas ao interpretar um motorista de aplicativo que conduzirá algumas pessoas ao encontro de seus sonhos e, claro, do amor. No comando de seu Chevrolet Opala, ele garante também a carona para seus fãs, que não ficarão de fora dessa emocionante viagem que começa ilustrada com a participação do produtor hitmaker Rafinha RSQ, parceria dele na música. O resultado é um vídeo que transborda estilo e substância, uma aventura pop emoldurada com R&B e Funk Melody.



Produzido e filmado por Marcelo Brito e Ficção Filmes, o clipe tem como plano de fundo as belezas do Portal do Humaitá, na capital baiana. E conta com atores e figurantes locais para dar vida ao roteiro do clipe, criado pelo próprio cantor, em parceria com sua equipe. O vídeo narra um sonho de cada um. Começando pelo Rafinha, que procurou outros compositores hitmakers, como o Bruno Sucesso, para compor uma música para Jorge Vercillo, ídolo deles. O cantor, por sua vez, se imagina conduzindo, como motorista, passageiros até sua pessoa amada, ao sonho ou fantasia. “Isso exemplifica a questão da busca pelo Endereço do Amor e do sonho de cada um” contou Vercillo.



A canção, que já havia sido lançada em single no final de 2021, homenageia a beleza negra, tanto feminina quanto masculina, nacional e internacional, e abre caminho para o seu mais recente projeto, o álbum ‘Raça Menina’. “Esse é o meu álbum mais pop. Os arranjos estão sendo divididos com novos produtores e arranjadores pelo Brasil e no exterior. Será lançado de duas em duas músicas em primeira mão no Clube Jorge Vercillo, na plataforma Famosos e depois nas demais. E essa música, em especial, traz uma letra que fala sobre a busca nossa diária do encontro com o amor. Além de ser uma homenagem à mulher negra como musa de beleza.