Jovem consegue emprego e volta a sonhar após viver em situação de rua na Serra

today19 de agosto de 2022 remove_red_eye42

“Eu caí, mas recebi ajuda e estou conseguindo me levantar”. A declaração é do jovem Saul Macartiney, de 31 anos, que já esteve em situação de rua, mas hoje vive uma realidade diferente. Após receber atendimento dos serviços de assistência social da Prefeitura da Serra, Saul conseguiu emprego e, aos poucos, está retomando a vida.

Ele é uma das 463 pessoas em situação de rua cadastradas de janeiro a junho deste ano pelo Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), da Secretaria de Assistência Social (Semas) da Serra. Esta sexta-feira (19) é o Dia Nacional e Municipal da Luta das Pessoas em Situação de Rua e Saul relembra o período difícil em que viveu nessa situação.

O jovem conta que trabalhava como porteiro em um prédio residencial em outro município da Grande Vitória e morava em uma casa cedida por uma igreja. No entanto, a instituição religiosa pediu o imóvel e, sem ter onde ficar, Saul acabou também não conseguindo se manter no emprego. Distante da família, decidiu ir para a Serra.

“Eu já sabia do serviço ofertado no Centro Pop porque passei por um momento difícil também há cerca de quatro anos. Desta vez, fiquei duas semanas dormindo nas ruas, em Laranjeiras. Passei frio, ficava com medo do que poderia acontecer de noite, mas recebi ajuda no Centro Pop. A equipe me deu apoio e até me ajudou a fazer o currículo para arrumar trabalho. Fiquei três meses dormindo no abrigo noturno da prefeitura”, relembrou.

Em maio, o jovem saiu com currículo nas mãos. Ele conta que foi a pé do Centro Pop, em Jardim Limoeiro, até o Sine, em Portal de Jacaraípe. No meio do caminho, passou na frente de um supermercado em Vila Nova de Colares e decidiu deixar ali mesmo um currículo.

“Eu entrei e um gerente me perguntou: ‘você quer trabalhar mesmo, meu filho?’. Na mesma hora respondi ‘sim’ e fiquei confiante. Duas semanas depois, o setor de recursos humanos da empresa me chamou e estou há três meses trabalhando como repositor no supermercado. Estou muito feliz, mas tenho muito ainda a avançar”, disse.

O repositor revela que tem alguns sonhos, como concluir o ensino médio e entrar na faculdade para se tornar psicólogo. Outro sonho, ainda mais importante, é conquistar a confiança das pessoas e retomar de fato a vida.

“Graças a Deus nunca me envolvi com drogas, mas dei passos errados na vida e sei que isso me levou a situações difíceis. Agora estou tendo uma nova chance e vou conseguir vencer. O apoio que recebi da prefeitura foi muito importante para isso. Ainda não tenho nada na minha casa, mas aos poucos vou conseguindo. O mais importante mesmo é ganhar a confiança das pessoas e mostrar que tenho capacidade de vencer”, declarou.

A história de Saul Macartiney é uma das muitas registradas pela Prefeitura da Serra através dos trabalhos realizados pela equipe da Secretaria de Assistência Social (Semas) com pessoas em situação de rua.

“São casos como o do Saul que mostram que os serviços que prestamos são fundamentais para garantia de direitos, dignidade, cidadania e inclusão social. São atendimentos em diversas áreas, como assistência social, saúde, educação e trabalho, sempre buscando o desenvolvimento integral da pessoa com foco na reinserção no mercado de trabalho, no núcleo familiar e na sociedade”, concluiu Cláudia Silva.

Serviço

A Prefeitura da Serra oferta atendimento psicossocial de forma continuada para as pessoas em situação de rua, buscando a resolução das necessidades imediatas delas.

É o Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), da Secretaria Municipal de Assistência Social, que identifica essas pessoas e faz todo o atendimento e acompanhamento, entendendo a real situação vivida.

As pessoas são encaminhadas para o Centro Pop, que é o centro de referência especializado para pessoas em situação de rua, onde são ofertados vários serviços, como cuidados com higiene pessoal, acompanhamento psicológico e encaminhamento para o mercado de trabalho.

A Prefeitura da Serra possui três abrigos para pessoas nessa situação e o Centro Pop, a partir da aceitação do indivíduo atendido, faz o encaminhamento para um desses locais.