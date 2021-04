Jovem de Anchieta vira empreendedora na internet e realiza sonho de ser modelo

A jovem anchietense Yasmim F. Biliano, de 21 anos, perdeu seu emprego de atendente de loja de variedades em decorrência da pandemia do novo Coronavírus. Apesar do baque do desemprego, ela não desanimou e viu na crise a oportunidade de realizar seu sonho de ter seu próprio negócio e correu atrás.

Yasmim viajou pela primeira vez para fora da cidade – a capital São Paulo, para trazer as primeiras mercadorias para compor o acervo da loja, com roupas e acessórios baseados em seu próprio estilo de vida para o cotidiano: peças leves, confortáveis e de cores alegres. Assim, a moça realizou seu sonho antigo de ser modelo, se tornando modelo fotográfica de seu próprio empreendimento, seguindo firme e otimista com o futuro: “fiquei sem chão quando meu patrão disse que teria que me dispensar devido à pandemia. Mas vi que não poderia ficar lamentando dentro de casa. Era hora de tirar meu sonho da gaveta e correr atrás. Peguei meu último ordenado e parti para São Paulo, numa excursão de comerciantes, com a cara e a coragem. Mas, tá valendo muito a pena. Tô muito feliz com a experiência”.

Com a ascensão do negócio virtual, como consequência do distanciamento social, a jovem decidiu montar uma loja virtual em uma famosa rede social, o Instagram. A loja se chama Jasminy flor – baseada na etimologia de seu nome e estilo de vida – e pode ser acessada na rede pelo perfil @jasminyflorlojavirtual, com peças femininas e masculinas a deleite.