Jovem é assassinada por engano em Cachoeiro de Itapemirim

today1 de novembro de 2021 remove_red_eye75

A jovem Rayssa Peixoto, de 18 anos, é mais uma vítima da crueldade que vem acontecendo no Espírito Santo. Ela foi assassinada na madrugada deste domingo (31) em um condomínio de Cachoeiro de Itapemirim.

Conforme a polícia civil informou, Rayssa e o namorado estavam dentro de um carro – Celta – quando um homem de 21 anos se aproximou do veículo e atirou, atingindo o pescoço da jovem que morreu no local. Eles tinham ido levar um amigo em casa e pararam em uma praça do condomínio, quando aconteceu o crime.

O delegado Augusto Lago, que estava de plantão na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, disse que o acusado atirou porque acreditava ser o carro de indivíduos que vinham fazendo ameaças de morte contra ele.

Após o disparo o homem fugiu, mas acabou sendo preso em flagrante pelo crime de homicídio doloso e encaminhado para o sistema prisional.