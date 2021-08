Jovens acima de 18 anos são vacinados em Vitória

A vacinação contra a Covid, em Vitória, avança, e os jovens acima de 18 anos começaram a receber a primeira dose do imunizante nesta terça-feira (17), no Maanaim Vitória.

O Prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini, reforça que a vacina é o único caminho para preservação de vidas e para retomada da economia.

“Cada morador de Vitória já vacinado carrega, hoje, no braço e no coração, a esperança por um futuro melhor cada vez mais próximo! Esperança essa que está nas mãos da ciência e da saúde. Com a vacina, demos o primeiro passo rumo ao fim da pandemia. Nosso objetivo é garantir a todos os nossos cidadãos acesso aos serviços de saúde de forma igualitária, um compromisso firmado, desde o primeiro dia de trabalho, pela nossa gestão” , afirmou Lorenzo Pazolini.



Emoção

O dia foi marcado por muita expectativa e emoção para as irmãs Maria Eduarda, 18 anos, e Marina, médica que atua na linha de frente da Covid. “Para mim é uma emoção muito grande estar aqui vacinando. No ano passado eu peguei Covid e quase faleci. Fiquei muito mal! Estava aguardando ansiosa por este momento. Semana passada foi o meu aniversário e receber a primeira dose da vacina foi meu presentão. Estou muito feliz!”, disse Maria Eduarda Bourguignon.

A irmã, que a acompanhou durante a sua internação, também estava muito emocionada. Mariana Bourguignon conta que formou durante a pandemia e nos últimos 10 meses atuou na linha de frente de combate à Covid-19.

“A gente acompanha de perto os pacientes, as dificuldades, o medo. Ela era a única da família que ainda não estava vacinada. E por ela ser uma paciente de risco, para a gente é uma vitória. É um momento de muita alegria!”, falou Mariana.



Imunização

Vitória já aplicou 418.779 doses da vacina contra a Covid, sendo 275.199 da primeira dose, o que representa 96,7% da população adulta vacinada com a primeira dose e 143.580 da segunda dose e dose única, estando 50,4 % da população totalmente imunizada.

“O esperado com o avanço da vacinação é conferir uma maior proteção e diminuição do agravamento para a infecção por Covid-19, da população já contemplada. Para atingirmos a cobertura vacinal plena, salientamos quanto à importância para vacinação e seu retorno a segunda dose, em conformidade com o intervalo preconizado pelo Ministério da Saúde”, disse Thaís Cohen, secretária de Saúde de Vitória.