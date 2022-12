Juliétty Tesch termina 2022 como vice-campeã do ranking nacional de vela

Completando 20 anos de carreira no esporte, a velejadora capixaba Juliétty Tesch termina o ano como vice-campeã do ranking nacional na categoria feminina sênior e se prepara para a primeira competição de 2023, o Campeonato Brasileiro de Vela, que acontece no Rio de Janeiro, no dia 14 de janeiro.

A atleta, que carrega o título de octacampeã do ranking na categoria em que disputa, quer largar bem nesta primeira etapa para voltar ao topo do pódio no fim do próximo ano, ganhando mais um título nacional. Juliétty Tesch, que é contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), falou sobre a disputa e a preparação para o início da temporada.

“Me preparei bastante para essa primeira etapa, principalmente porque gosto muito da raia do Rio de Janeiro, que é atípica e exige mais atenção por ser turbulenta, mas isso pode ser uma vantagem. A minha principal estratégia é sair na frente, pois a primeira etapa influencia muito no resultado final”, disse Juliétty Tesch.

A velejadora, contemplada na categoria nacional do Bolsa Atleta, contou ainda como o programa tem auxiliado na carreira dela. “O Bolsa Atleta é de extrema importância para a minha carreira no esporte. Dependo dele para continuar competindo, já que não tenho uma renda particular destinada só para o esporte e essa garantia mensal permite que eu dispute e mantenha a minha pontuação”, comentou a atleta.

Avaliação

Em 2022, Juliétty Tesch finalizou o ano esportivo com bons resultados em todas as etapas do Campeonato Brasileiro. Na primeira etapa, realizada na Paraíba, a velejadora alcançou o quarto lugar. Nas duas etapas seguintes, realizadas em São Paulo (SP) e Niterói (RJ), respectivamente, a atleta terminou com o título.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

O recurso financeiro mensal ofertado aos atletas deve ser utilizado para cobrir gastos com alimentação, assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional e fisioterápica, medicamentos, suplementos alimentares, transporte urbano ou para participar de treinamentos e competições, aquisição de material esportivo, vestimenta, pagamentos de técnicos e pagamento de mensalidades de academia de ginástica credenciada pelo Conselho Regional de Educação Física.

O edital deste ano é o maior da história e contempla 191 atletas e paratletas, 40 a mais que o último. O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.