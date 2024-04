Kennedy Ontem, Kennedy Hoje, a Kennedy do Futuro “60 Anos de História”

today3 de abril de 2024 remove_red_eye114

Desfile Cívico conta as origens, conquistas e os sonhos para o futuro de Presidente Kennedy

A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, realiza nesta quinta-feira, 04 de abril, o Desfile Cívico para comemorar os 60 anos de sua Emancipação Política.

O desfile traz o tema: Kennedy Ontem, Kennedy Hoje, a Kennedy do Futuro “60 Anos de História”, e promete retratar de forma única a história do município, desde as suas origens. A maioria das alas será composta por alunos da Rede Municipal de Ensino.

As primeiras, contam a história da colonização, a Planície de Muribeca, a chegada dos Jesuítas, a construção da Igreja de Nossa Senhora das Neves, as etnias que chegaram e formaram o povo da cidade, negros, indígenas, portugueses, italianos.

Na sequência será apresentado o desenvolvimento do município, a chegada do petróleo que possibilitou os grandes e importantes avanços, as principais conquistas, o desenvolvimento econômico.

Na culminância do desfile, os estudantes mostram a cidade de Presidente Kennedy que todos querem, os sonhos, os projetos, o futuro promissor de um Município que vem se firmando no caminho do desenvolvimento.

História

A história de Presidente Kennedy começa em 1581 com a chegada do Padre José de Anchieta que instala uma igreja, firma residência, oficinas e outros, nas Planícies de Muribeca, as margens do Rio Itabapoana.

Até o ano de 1963, o Município pertencia a Itapemirim, sendo desmembrado através da Lei Estadual 1.918, que entrou em vigor em 04 de abril de 1964. Na ocasião, o Município se chamaria Batalha, mas em homenagem ao então presidente norte-americano, assassinado durante um desfile em carro aberto, Jhon F. Kennedy, passou a ser chamado de Presidente Kennedy.

Localizado no litoral Sul do espírito Santo, o município possui uma das maiores rendas per capitas do país, o que favorece o desenvolvimento local e regional.