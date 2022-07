Lançado edital do Prêmio Anchieta Arte e Cultura, confira o edital aqui

today26 de julho de 2022 remove_red_eye50

Serão premiados 14 fazedores de cultura, com prêmios que variam de R$ 5 mil a R$ 20 mil

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico, lançou ontem (25) no CEU das Artes o edital do Prêmio Anchieta Arte e Cultura. O projeto foi retomado, revisto e irá premiar 14 fazedores de cultura, com prêmios que variam de R$ 5 mil a R$ 20 mil. O edital define todas as regras de participação e será exclusivo para moradores de Anchieta.

Segundo a gerente de Cultura e Patrimônio Histórico de Anchieta, Maria Fernanda Barros, o prêmio criado em 2011 foi uma ferramenta de grande incentivo às artes e cultura na cidade. “Na época, eu como artista participei do prêmio e pude executar importantes passos em minha carreira. A retomada será importante para a cultura local e também uma homenagem ao ex-prefeito Edival Petri, que abriu as portas para apoiar as artes locais com essa iniciativa”, declarou a gerente.

O Prêmio Anchieta Arte e Cultura tem recursos do Programa de Coinvestimento da Cultura – Fundo a Fundo, do governo do Estado e complementado por meio de contrapartida da municipalidade. O Estado disponibilizou para Anchieta o valor de R$ 89 mil, em contrapartida, o município adicionou o valor de R$ 60 mil, totalizando R$ 149 mil para investimento no Prêmio.

Participam da solenidade o prefeito Fabrício Petri, vereadores, lideranças e fazedores de cultura. Houve apresentações culturais e a gerente explicou detalhadamente sobre o edital, julgamento e adesão.

Clique aqui e confira o edital: https://www.anchieta.es.gov.br/transparencia/documento/ver/24166/detalhes