LANÇAMENTO ORIGINAL LOOKE | ‘Nina Forever’ ganha trailer dublado

Título original Looke estreia em 13 de outubro

O Looke, serviço de streaming de filmes e séries por assinatura, divulga o trailer de “Nina Forever”, lançamento original que estreia em 13 de outubro. Premiado em diversos festivais como British Independent Film Awards, Toronto After Dark Film Festival, Trieste Science+Fiction Festival, o longa mescla comédia e terror ao narrar as interferências da finada Nina no relacionamento atual do seu antigo namorado, Rob.

Assista ao trailer:

Nina Forever (Nina Forever) | Comédia, Terror

Depois que o amor de sua vida, Nina, morre tragicamente em um acidente de carro, Rob tenta sem sucesso tirar a própria vida. Conforme ele aprende a lidar com sua dor, ele acaba se apaixonando por uma colega de trabalho, Holly. O relacionamento deles fica complicado quando Nina, incapaz de encontrar descanso na vida após a morte, volta para atormentá-los sempre que fazem sexo. Rob e Holly procuram desesperadamente uma maneira de lidar com seu estranho trio para que Nina possa finalmente descansar para sempre.

Direção: Ben Blaine e Chris Blaine.

Elenco: Cian Barry (The A List), Abigail Hardingham (12 Macacos), Mandeep Dhillon (Star Wars: A Ascensão Skywalker).