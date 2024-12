Léo Abrantes e Renato Lorencini foram diplomados prefeito e vice em Anchieta

O prefeito eleito de Anchieta, Leonardo Abrantes (PSB), e o vice, Renato Lorencini (União), foi diplomados ontem (18) pela Justiça Eleitoral. A cerimônia aconteceu no auditório do CEU das Artes, com ampla presença da população e dos familiares. Na mesma solenidade os vereadores eleitos e suplentes também foram empossados.

A entrega dos diplomas ocorre depois de terminado o pleito, apurados os votos e passados os prazos de questionamento e de processamento do resultado das eleições.

Léo aproveitou para agradecer a confiança da população nas últimas eleições e destacou que será prefeito de todos, promovendo ações para o bem-estar dos moradores.

Diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato ou a candidata foi efetivamente eleito ou eleita pelo povo e, por isso, está apto ou apta a tomar posse no cargo. o. Nessa ocasião, ocorre a entrega dos diplomas, assinados pelos juízes eleitorais de cada cidade.

A posse dos eleitos acontece no dia 1º de janeiro de 2025, às 17h, no auditório da Escola Paulo Freire.

Abrantes venceu as eleições 2024 em Anchieta com 42,33% dos votos válidos, conquistando 8.405 votos do eleitorado.