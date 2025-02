Linha 519 muda itinerário e vai beneficiar milhares de passageiros a partir de domingo

today12 de fevereiro de 2025 remove_red_eye59

A mudança, que será realizada após um pedido do deputado Gandini, vai beneficiar quem mora, trabalha ou estuda nos bairros próximos à avenida, além da Serra e Vila Velha, e interligará os terminais de Carapina e Ibes

A partir do próximo domingo (16), a linha 519 do sistema Transcol terá seu trajeto alterado para atender os moradores da Serra e Vila Velha, além dos bairros Itararé, Jaburu, Floresta, São Benedito, Consolação e região, em Vitória, e da Grande Maruípe, também na capital. A mudança permitirá que os coletivos passem pela Avenida Leitão da Silva, facilitando o acesso a escolas, faculdades, hospitais e ao comércio local.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (12), na sede da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), com a presença do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), do secretário da pasta, Fábio Damasceno, do vereador de Vitória Luiz Paulo Amorim (PSB) e do diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), Marcelo Antunes.

Atualmente, a linha 519 circula pela Avenida Reta da Penha, mas, com a alteração, passará a seguir pela Avenida Fernando Ferrari, Rua Dona Maria Rosa, Leitão da Silva, Avenida Vitória, Centro, Segunda Ponte, Carlos Lindenberg e Terminal do Ibes.

Além do novo trajeto, a linha contará com ônibus equipados com ar-condicionado e wi-fi, garantindo mais conforto aos passageiros. Os coletivos circularão a cada 20 minutos.

Damasceno informou que o passageiro vai ser informado com cartazes dentro do próprio ônibus, mas o aplicativo GV já trará essa nova opção.

“A importância se dá pelo desenvolvimento da Avenida Leitão da Silva, que tem um comércio forte. Os moradores dos bairros próximos a ela serão todos beneficiados. A avenida, que já tem conexão com Vitória, Vila Velha e Cariacica, passa a ter também com a Serra, além de integração com os terminais”, explicou.

Gandini destacou que essa mudança atende a uma reivindicação antiga dos moradores dos bairros próximos à Avenida Leitão da Silva e também da Grande Maruípe.

“Essa é uma conquista importante para quem depende do transporte público. Os passageiros terão mais facilidade para se deslocar dentro da cidade, com mais agilidade e conforto. Essa é mais uma ação concreta para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade do transporte público”, afirmou o deputado.

O parlamentar também agradeceu ao governador Renato Casagrande (PSB), ao secretário Fábio Damasceno e à equipe da Ceturb pelo compromisso com a melhoria do sistema Transcol.

“Nosso mandato sempre esteve atento às demandas da população. A alteração no itinerário da linha 519 mostra que é possível construir soluções que beneficiem diretamente os cidadãos e otimizem o transporte coletivo”, concluiu.

Com a mudança, a expectativa é de que o tempo de deslocamento seja reduzido, proporcionando mais comodidade para os usuários e ampliando a integração com outras linhas do sistema.

crédito Wilbert Suave/Assessoria de Imprensa