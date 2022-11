Livro sobre grupo de Charola de São Sebastião é lançado em Cachoeiro de Itapemirim

today14 de novembro de 2022 remove_red_eye79

Foi lançado no último domingo, dia 13, na localidade de Jacu, interior de Cachoeiro de Itapemirim, o livro “As Flechas de São Sebastião”, que conta a história da Charola de São Sebastião de Alto Paulista e Jacu – único grupo dessa manifestação em atividade em todo o Espírito Santo. O lançamento ocorreu na Casa de Oração São Sebastião, local onde o grupo realiza regularmente seus encontros religiosos e os festejos típicos no mês de janeiro.

O livro, que foi viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura “Lei Rubem Braga”, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro, tem como autores o arquiteto e professor Genildo Coelho Hautequestt Filho, o fotógrafo e designer gráfico Luan Faitanin Volpato e a jornalista e professora Rosângela Venturi Barros.

A obra explica, por meio de fotografias e textos, a origem da Charola, bem como a sua dinâmica, os seus princípios e as perspectivas para o futuro, além de apresentar ao público os seus componentes – pessoas da localidade que seguem firmes em sua devoção ao Santo Mártir e na missão de manter o grupo em atividade.

“Com mais este livro que conta nossa história, podemos reforçar ainda mais nossa cultura, que tem sido tão desvalorizada nos últimos anos pelo preconceito, que é fruto do desconhecimento das pessoas, inclusive de algumas que ocupam cargos públicos de destaque em nossa cidade”, comenta seu Izaías Quirino, mestre do grupo.

Para os autores, que são membros da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense, este registro é fruto do incansável trabalho que a entidade tem feito nesses últimos 20 anos. Registrar essas histórias e memórias é uma das maneiras de preservar o patrimônio imaterial cachoeirense e brasileiro.

“O dizer da gente que cuida do sagrado por toda a sua saga nesta vida terrena é o que nos conduz para aquilo que de mais sagrado temos: nossa humanidade”, pontua Herialdo Plotegher, Gerente do Sistema Estadual de Cultura da Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo – Secult, e que assina o prefácio da publicação.

Na próxima sexta-feira (18), às 19h, o livro terá um segundo lançamento, agora em Marataízes, onde a Charola de São Sebastião também se apresentará. O evento ocorrerá na Pousada Recanto dos Hibiscos, localizada na Lagoa do Siri.

fotos Luane Volpato