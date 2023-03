LOLLAPALOOZA BRASIL: Pedro Sampaio promete superprodução

A apresentação marca a estreia do DJ, produtor e cantor carioca no festival, que está em sua décima edição no Brasil

O DJ, produtor musical e cantor carioca Pedro Sampaio faz sua estreia no Lollapalooza Brasil hoje, dia 24 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O artista sobe ao Palco Perry às 18h, e promete uma superprodução repleta de coreografias, efeitos, show de luzes e performances que agitarão o público.

Para isso, Sampaio se jogou de cabeça na produção do show, desde o processo criativo até a criação do repertório, dos remixes, projetos visuais, ensaios com o balé e muito mais. “Esse é um dos shows mais importantes da minha carreira, então eu realmente quis cuidar de cada detalhe, planejar cada passo, e me sinto pronto para levar uma apresentação enorme para o público”, conta Pedro.

“Estou em um momento da minha carreira em que estou mais maduro e isso reflete na minha apresentação e na imagem que eu quero passar como artista e produtor musical”. Em coletiva de imprensa preparativa para o festival, o cantor revelou que a abertura da apresentação será um vídeo que o mostra em uma incubadora, ligado a vários tubos, como se estivesse em um ventre materno. A ideia é representar a criação de Pedro Sampaio como artista, se nutrindo tanto pela batida do funk quanto pela troca de energia com o público.

O DJ, que divide a noite com nomes como Billie Eilish e Lil Nas X, contou também que quer levar para o palco do Lollapalooza Brasil a mistura de ritmos típica de seu som, que mescla pop, funk, música eletrônica e muito mais. Dono de hits como “Sentadão”, “Dançarina”, “Atenção” e “No Chão Novinha”, Pedro Sampaio pretende reforçar seu lado produtor, apresentando remixes e mashups que prometem levantar o público. Além disso, ele está preparando uma surpresa para cada uma de suas faixas e remixes de músicas famosas.

Com um balé renovado e maior do que nunca, o cantor vai mostrar todo o seu talento também na dança. Repleto de coreografias, o set de Pedro Sampaio trará novidades e performances de arrepiar, e o artista tem ensaiado intensamente para apresentar o melhor espetáculo para seus fãs.

“Eu estou me jogando cada vez mais na dança e levando performances diferentes para o meu público”, revela Sampaio.

“No palco do Lolla não podia ser diferente. Quero mostrar que, como poucos artistas masculinos fazem no Brasil, eu busco trazer a dança para fazer o show mais completo possível e cheio de energia”. Ele adiantou ainda que trará uma participação especial para o show, mas deixou o nome em segredo, para fazer uma surpresa para o público.

Em abril, Pedro Sampaio embarca para Portugal para três shows: Lisboa (14), Açores (15) e Braga (16) são as cidades que receberão o DJ, produtor e cantor. No ano passado, o carioca fez sua primeira apresentação no país, no Festival MEO Sudoeste, e agitou o público presente com seus maiores sucessos. O artista chegou a ficar 19 semanas seguidas no topo dos charts de Portugal com a música “Dançarina”, quebrando o recorde que antes pertencia a “Despacito”, de Luís Fonsi.

foto Victor Bese