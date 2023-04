Looke divulga trailer de ‘Cold Brook – De Volta para Casa’

Título original chega para os assinantes em 20 de abril

O Looke, serviço de streaming de filmes e séries, divulga o trailer de “Cold Brook- De Volta para Casa”, título original, ganhador de três prêmios em festivais. Com estreia programada para 20 de abril, o longa é estrelado e dirigido por William Fichtner (Prison Break), em seu primeiro trabalho como diretor. Participam também do elenco Kim Coates (Filhos da Anarquia) e Harold Perrineau (Lost).

Em “Cold Brook- De Volta para Casa”, Ted (Fichtner) e Hild (Coates) trabalham em um museu. Certo dia, se deparam com Gil (Perrineau) dentro do recinto que está fechado para visitação. Após outros encontros inusitados com Gil, os dois funcionários decidem ajudar o desconhecido a encontrar o caminho de volta para casa.

O filme foi premiado em três festivais: Melhor Longa-metragem de Ficção (Gasparilla International Film Festival), Melhor Elenco (Napa Valley Film Festival) e Carpe Diem Andretta Award (Woodstock Film Festival).

Sinopse: Ted e Hilde, dois funcionários de um museu universitário de uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos, embarcam em uma extraordinária aventura para ajudar um estranho a voltar para casa e reencontrar o amor de sua vida.

Direção: William Fichtner.

Elenco: William Fichtner (Crash: No Limite), Harold Perrineau (Matrix – Reloaded), Kim Coates (A Ilha da Fantasia) e Robin Weigert (Deadwood: Cidade sem Lei).