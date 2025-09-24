Luiz Ayrão é atração confirmada da Feira da Bondade dia 10 de outubro, em Cachoeiro

A Feira da Bondade terá uma noite especial de samba e clássicos da música popular brasileira. Na sexta-feira, dia 10 de outubro, o cantor e compositor Luiz Ayrão sobe ao palco trazendo sucessos que marcaram gerações. Antes dele, quem abre o show é a Banda Badallados, com um repertório repleto de grandes clássicos das décadas de 60, 70, 80, 90 e hits atuais, além da participação do cantor Fabiano Juffu, conhecido nacionalmente como um dos maiores imitadores do país.

Carioca, nascido em 19 de janeiro de 1942, Luiz Ayrão é dono de uma trajetória que se confunde com a própria história do samba. Inicialmente reconhecido como compositor na Jovem Guarda, teve músicas gravadas por Roberto Carlos, como Nossa Canção (1966) e Ciúme de Você (1968).

Nos anos 1970, Ayrão mergulhou de vez no samba e emplacou sucessos como Porta Aberta (1973), uma ode à Portela, e Bola Dividida (1975), além de sambas românticos como A Saudade que Ficou (O Lencinho) e Os Amantes, ambos grandes marcos de sua carreira.

Com mais de cinco décadas dedicadas à música, Ayrão segue ativo, compondo, se apresentando em palcos de todo o Brasil e mantendo vivo o espírito do samba que o consagrou. Aos 80 anos, ele continua como referência, mostrando que talento e paixão pela música atravessam gerações.