Luiza Andrade é a mais nova estrela sertaneja que está prestes a lançar seu primeiro DVD

today7 de junho de 2023 remove_red_eye43

A cantora capixaba Luiza Andrade, de 21 anos, tem marcado presença no meio sertanejo e prova disso é o lançamento de seu primeiro DVD em Goiânia, na próxima quarta-feira, dia 14 de junho. Luiza vem de uma família musical e promete surpreender a todos com seu talento e carisma. A cantora já dividiu o palco com cantores famosos como Ana Castela.

Nos últimos anos, o sertanejo tem ganhado ainda mais destaque na mídia, com o surgimento de novos artistas e a consolidação de outros que já estavam na estrada há mais tempo. E é nesse cenário que a nova cantora sertaneja vai lançar seu primeiro DVD.

No caso da Luiza, ela optou por mesclar músicas românticas com outras mais animadas, criando um repertório que agrada a diferentes tipos de público. “Com muita alegria no coração e muita emoção, estou prestes a lançar meu primeiro DVD, com canções exclusivas. Mal posso esperar para compartilhar esse momento com meus fãs”, ressalta Luiza.

O lançamento do primeiro DVD é um momento muito importante na carreira de um artista. É a oportunidade de mostrar ao público todo o seu talento e dedicação, além de conquistar novos fãs e consolidar os antigos.

“No DVD terão três músicas minhas com a participação de outros compositores: Vira o jogo, Assunto Preferido e Hoje nóis toma uma. Já a música Fazendo Hora é de minha autoria”, disse a cantora.

Luiza já realizou shows em diversas cidades do Espírito Santo e também do país, apresentando as músicas do DVD e outras que já eram conhecidas do público. Além disso, ela participou de programas de rádio, divulgando seu trabalho e conquistando ainda mais espaço na mídia.

O futuro da cantora sertaneja

Com o lançamento do primeiro DVD, a cantora sertaneja tem um futuro promissor pela frente. Ela já conquistou fãs em todo o Espírito Santo e país. Já tem dois fãs clubes no Rio de Janeiro e tem tudo para se tornar uma das grandes representantes do sertanejo nos próximos anos.

Para isso, Luiza destaca que é preciso continuar trabalhando, investindo em novas músicas e shows, e mantendo sempre a paixão e dedicação pela música sertaneja.

Para mais informações, acesse: @luizaandradecantora