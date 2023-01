Madureira x Flamengo: trânsito será interditado no entorno do Estádio Kleber Andrade nesta quarta (18)

today17 de janeiro de 2023 remove_red_eye65

Nesta quarta-feira (18), às 19 horas, acontece a partida entre Madureira x Flamengo no Estádio Kleber Andrade, no bairro Rio Branco. Por causa do jogo do Campeonato Carioca, o trânsito do entorno sofrerá interdições a partir das 15 horas.

As interdições serão feitas na Avenida Kleber Andrade e nas ruas Rio Branco, Padre Anchieta, Gervásio Dalcol e Waldemar Siepiersky. O trânsito será liberado em todas as ruas a partir de 22 horas do mesmo dia.

Polícia Militar e a Gerência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social de Cariacica (Semdefes), por meio dos agentes de trânsito e Guarda Municipal, farão o suporte necessário durante o jogo e darão orientações aos motoristas.

foto Thiago Guimarães