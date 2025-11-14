Maior feijoada do Espírito Santo chega neste domingo no Pavilhão de Carapina

today14 de novembro de 2025 remove_red_eye29

O fim de semana já tem destino certo na Serra. Neste domingo (16), a 13ª edição da Feijoada do João promete lotar o Pavilhão de Carapina com muito samba, feijoada liberada e um clima familiar que consagrou o evento como a maior feijoada do Espírito Santo. O público vai aproveitar shows de Grupo Revelação, Caju Pra Baixo, Monique Rocha e outras atrações capixabas, além de espaço kids gratuito e estacionamento liberado. Os últimos ingressos já estão à venda em feijoadadojoao.com.br.

Entre as atrações, dois grandes nomes do samba nacional puxam o coro: Grupo Revelação, com hits como Deixa Acontecer e Tá Escrito, e Caju Pra Baixo, que chega com romantismo e samba de raiz. A festa ainda valoriza talentos capixabas como Monique Rocha, Leley, Jerdam Show, Samba Diverso, Júnior Deejay e a bateria da Independente de Boa Vista. A programação começa ao meio-dia, com feijoada à vontade até as 15h, praça de alimentação, cervejas artesanais e estrutura para receber até 3 mil pessoas.

SE INSCREVA NO CANAL DO JORNAL HORA AGHÁ E ATIVE O SININHO

https://www.youtube.com/channel/UCa-h2IsWQB4LGEptlHtTImw

A Feijoada do João é pensada para quem busca um domingo completo. O espaço kids contará com monitores e atividades gratuitas, garantindo tranquilidade para pais e responsáveis. O evento terá ainda estacionamento liberado e reforço na estrutura de segurança. Segundo João Villas Boas, da Jam Produções, é um evento familiar, sem classificação de idade, com área kids gratuita e tudo preparado para a diversão das famílias.

A feijoada está incluída no ingresso e será servida à vontade até as 15h. O público também terá acesso a opções gastronômicas como churrasquinho, cachorro-quente e petiscos variados. Duas ilhas de bebidas, cervejas artesanais, food trucks e uma feira de economia criativa completam a experiência.

13ª Feijoada do João

Pavilhão de Carapina, Serra ES

16 de novembro

A partir das 12h

Revelação, Caju Pra Baixo, Monique Rocha e muito mais

Ingressos a partir de R$ 100

Crianças de até 10 anos não pagam

Espaço kids e estacionamento gratuitos