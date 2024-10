Mais de 100 projetos na 3ª edição da Feira de Ciências Sul Capixaba, em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta, em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), promove a 3ª edição da Feira de Ciências Sul Capixaba (Fecisc). O evento, que acontece até sexta-feira (25), envolve a participação de 10 municípios da região sul capixaba. A feira está sendo realizada na quadra da Escola Estadual Paulo Freire, em Anchieta, nos turnos da manhã e tarde, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Fecisc tem como objetivo o intercâmbio científico-cultural e iniciação científica em sete áreas do conhecimento: ciências agrárias, biológicas, exatas e da terra, humanas, saúde, sociais e aplicadas e engenharias. A iniciativa envolve projetos de alunos da educação infantil ao ensino médio, nas categorias máster e júnior.

Serão expostos 105 projetos, envolvendo cerca de 400 alunos da região. Os organizadores estimam que a feira receba aproximadamente dois mil visitantes por dia, interessados em conhecer as inovações e pesquisas apresentadas.

De Anchieta, participam diversas escolas, reforçando o compromisso da cidade com a educação e o desenvolvimento científico.

Participam os municípios de Anchieta, Alfredo Chaves, Guarapari, Piúma, Itapemirim, Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, Vila Velha e Mantenópolis.

“Com a iniciação do intercâmbio científico e cultural, certificamos que todos nós podemos aprender muito uns com os outros. E para mudarmos o nosso cenário de expectativas, devemos promover oportunidades para que os estudantes despertem seus dons de pesquisadores e a curiosidade para se transformar em serviços para a sociedade. Estamos apostando em inovação com criatividade para resolver problemas do nosso cotidiano”, destaca a coordenadora do evento, técnica do setor pedagógico, Marcelene Duarte.

Este evento é uma oportunidade para que os estudantes possam divulgar suas pesquisas e, ao mesmo tempo, trocar experiências com colegas e profissionais de diversas áreas.