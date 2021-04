Mais de 160 mil doses de vacinas contra Covid-19 chegam ao Estado nesta quinta-feira (01)

O Estado do Espírito Santo recebeu na manhã desta quinta-feira (01), 168.950 mil doses de vacinas para dar continuidade à imunização contra o novo Coronavírus (Covid-19). Para esta décima primeira remessa, foram entregues 13.750 mil doses da vacina Covishield (Oxford/Fiocruz) e 155.200 mil doses da Coronavac (Sinovac/Butantan). Essa é a maior remessa já encaminhada pelo Ministério da Saúde ao Espírito Santo.

O Estado fará o envio aos municípios do quantitativo para completar 100% da primeira dose (D1) da população de 65 a 69 anos; e doses para completar 100% da D1 das comunidades quilombolas. Será encaminhado também o quantitativo de 13% para a segunda dose (D2) dos trabalhadores da saúde; o quantitativo de 20% para D2 de idosos de 80 a 84 anos; e o quantitativo de 15% para D2 de 75 a 79 anos.



Com a atualização da Campanha de Vacinação para a Covid-19, realizada pelo Ministério da Saúde, nessa quarta-feira (31), o Estado fará a distribuição de doses para as forças de segurança e salvamento para a ação in loco, na próxima semana.



Na atualização, ficou definido que nesta décima primeira remessa de doses seriam destinadas 858 doses a este público a contemplar: trabalhadores envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes; trabalhadores envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar; trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra a Covid-19; trabalhadores envolvidos nas ações de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público independente da categoria.

Além disso, há previsão do início da imunização antecipada a partir do dia 15 de abril dos profissionais da educação, com as doses da reserva técnica encaminhadas pelo Ministério da Saúde.

As doses foram encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio para cadastramento. A previsão é de que a distribuição aos municípios da Região Metropolitana ocorra a partir desta quinta-feira (01), bem como o envio às regionais de saúde Norte, Sul e Central.