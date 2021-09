Mais de 70 mil pilhas e baterias são recolhidas para reciclagem em Itapemirim

today21 de setembro de 2021 remove_red_eye46

Mais de 70 mil unidades entre pilhas e baterias foram recolhidas para reciclagem em 2021. Somente no último trimestre (julho, agosto e setembro), o programa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) recolheu mais de 15.500 unidades, número superior a todo o material recolhido ao longo de 2020.

No segundo trimestre (abril, maio e junho), o número mais que dobrou ao alcançar a marca de 34.727 unidades de pilhas e baterias recolhidas. Nos três primeiros meses do ano o número foi de 20.857 de itens recolhidos.

Depois de armazenado pela Semma, o material fica aguardando o transporte para o envio para reciclagem, normalmente reutilizado como matéria-prima na fabricação de tintas automotivas.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Jean Paz Roza, “a destinação final correta é a maneira mais adequada de se preservar o meio ambiente. Com isso, evita-se que o material seja depositado no lixo comum ou até mesmo no solo, contaminando os cursos hídricos e podendo trazer prejuízo a saúde das pessoas”, explicou.

Os materiais são recolhidos uma vez por mês nos locais de descarte que estão instalados nas unidades de saúde, escolas, estabelecimentos comerciais credenciados e no terminal pesqueiro de Itaipava.

“Com o retorno das aulas presenciais há uma expectativa do recolhimento de um número mais significativo do material para reciclagem”, pontuou o coordenador do Programa de Reciclagem de Pilhas e Baterias da Semma, Cláudio Marvila.

Em 2020, o Programa de Reciclagem de Pilhas e Baterias recolheu mais de 15 mil unidades durante todo o ano nos pontos de coleta espalhados pelo município. O projeto é desenvolvido desde 2019 em parceria com as secretarias de Saúde, Educação e Aquicultura e Pesca.