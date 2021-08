Mais de 8 milhões de pessoas precisam tomar segunda dose contra Covid-19

today23 de agosto de 2021 remove_red_eye50

Com o crescente número de pessoas infectadas pela Covid-19 no Brasil e com cerca de 8,5 milhões de pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a doença, o Ministério da Saúde alerta para os riscos das pessoas não completarem o ciclo vacinal.

De acordo com os dados mais recentes do governo federal, mais de 53 milhões de pessoas tomaram a segunda dose. Isso quer dizer que o número de pessoas atrasadas para a segunda dose corresponde a 16%.

Segundo a avaliação do Ministério da Saúde, listando os estados com maior número de pessoas que precisam completar a vacinação, ficam em ordem São Paulo, com 1,69 milhão; Rio de Janeiro, com 1,06 milhão; e Minas Gerais, com 1,02 milhão.

A opinião de especialistas na área é a de que concluir o ciclo vacinal é muito importante, pois apenas a primeira dose de imunizante não garante proteção adequada contra o vírus, especialmente com a disseminação da variante Delta.

fonte: Brasil 61