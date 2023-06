Mais de R$ 328 mil arrecadados em leilão da prefeitura de Vila Velha

Com o leilão que a prefeitura de Vila Velha realizou na última sexta-feira (16), através da secretaria de Administração, foram arrecadados R$ 328.250,00. Os organizadores estavam prevendo arrecadar R$ 144.550,00, mas conseguiram um ágio de 127,08% em cima do valor de arrecadação.

“Realizamos o 7º leilão de bens inservíveis no mandato do prefeito Arnaldinho Borgo. Importante destacar que o desfazimento dos bens considerados obsoletos, inservíveis, antieconômicos ou desnecessários traz benefícios para a otimização de recursos e a redução de custos, bem como para a renovação do patrimônio público com o dinheiro arrecadado na alienação destes bens,” disse o secretário de Administração, Rodrigo Magnago.

Foram 12 lotes leiloados no total, sendo que o lote 7 foi vendido por R$ 1.500 por tonelada, com uma estimativa de 150 toneladas. Este ano está previsto mais um leilão, que está em fase de elaboração, ainda sem data para acontecer.