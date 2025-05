Mais prazo: prefeitura da Serra prorroga vencimento do IPTU 2025

A Prefeitura da Serra anunciou nesta terça-feira, dia 13 de maio, uma medida para ajudar os contribuintes a se organizarem melhor: o prazo para pagamento da cota única, ou início do parcelamento do IPTU 2025, foi prorrogado. A partir de agora, pessoas ou empresas podem fazer essa quitação no dia 30 de maio, data limite também para os pedidos de isenção.

O restante do calendário seguirá sem alterações, sendo que a segunda parcela vence no dia 10 de junho. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é garantir que nenhum contribuinte seja prejudicado por falta de informação ou tempo para se organizar.

“A gente entende que nem sempre é fácil colocar tudo em dia. Por isso, esse prazo extra é uma forma de apoiar quem quer cumprir seus compromissos, mas precisa de um fôlego a mais. A medida mostra também o compromisso da gestão municipal com uma cidade mais justa, transparente e acolhedora”, destaca o secretário de Fazenda da Serra, Henrique Valentim.

Ele afirma ainda que a mudança é uma oportunidade para que pessoas que não quitaram a dívida porque ficam com alguma dúvida, consigam pagar em dia, aproveitar os benefícios e evitar juros e multas no futuro. É também um gesto de sensibilidade do poder público, que entende as dificuldades enfrentadas por muitos cidadãos.

Atendimento ao contribuinte

Caso o contribuinte não tenha recebido o carnê, pode retirar a segunda via no site: http://iptu.serra.es.gov.br ou acessando o portal da Prefeitura da Serra (www.serra.es.gov.br), na aba “Cidadão”.

Em caso de dúvidas, as pessoas podem entrar em contato com a Secretaria da Fazenda da Serra por meio de canais exclusivos de atendimento, que são:

Telefones:

(27) 3291-2104

(27) 3291-2128

(27) 3291-2314

(27) 99686-4220 (WhatsApp)

E-mails:

[email protected]

[email protected]

Calendário de pagamento do IPTU 2025:

I – primeira parcela: 30/05/2025;

II – segunda parcela: 10/06/2025;

III – terceira parcela: 10/07/2025;

IV – quarta parcela: 11/08/2025;

V – quinta parcela: 10/09/2025;

VI – sexta parcela: 10/10/2025

foto Dayana Souza