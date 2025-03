Cena encantadora: manada de Capivaras se banham em Lagoa de Vila Velha

today5 de março de 2025 remove_red_eye82

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, compartilhou em suas redes sociais um registro encantador da fauna local: uma manada de capivaras desfrutando de um momento de lazer e refresco em uma lagoa na zona rural do município. A cena rapidamente viralizou, despertando a admiração dos moradores e reforçando a importância da preservação ambiental.

No vídeo publicado, é possível ver as capivaras – incluindo filhotes – relaxando na água e aproveitando o ambiente natural. “Olha essa cena na nossa Região 5, aqui em Vila Velha! Capivaras e seus filhotinhos curtindo um banho refrescante e aproveitando o dia. Momentos assim fazem a gente valorizar ainda mais as belezas da nossa cidade!”, declarou o prefeito na postagem.

O registro gerou uma onda de reações positivas entre os internautas, que destacaram a beleza do local e a relevância da convivência harmoniosa entre a cidade e a fauna silvestre. Especialistas ressaltam que a presença desses animais em áreas naturais preservadas é um indicativo de equilíbrio ecológico e da qualidade ambiental da região.

Vila Velha, conhecida por suas belezas naturais, abriga diversas áreas verdes e ecossistemas que servem de habitat para inúmeras espécies da fauna brasileira. O flagrante das capivaras reforça a necessidade de iniciativas de preservação e conscientização sobre a importância de respeitar a vida silvestre.

A cena das capivaras curtindo o banho natural reforça a riqueza ecológica do município e a importância da conservação dos espaços naturais para a manutenção da biodiversidade.